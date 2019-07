Psicóloga ve actitud antisocial en Rosselló

Las conductas que el gobernador Ricardo Rosselló exhibió el lunes durante una entrevista televisiva con un medio estadounidense son características de un antisocial en su máxima expresión.

Así lo expresó la psicóloga, Lizzedia Santana, especialista en salud ocupacional y de adultos, al tiempo que sugirió que la salud mental de Rosselló está desestabilizada.

“La ausencia de introspección y remordimiento denota que el gobernador no toma en cuenta los sentimientos y los derechos de los demás”, dijo Santana en entrevista con Metro, explicando que otra parte de los trastornos de personalidad antisocial son falta de culpabilidad, manipulación y violación de derechos.

A su juicio, esta conducta es la que ha presentado Rosselló, ya que continúa repitiendo que está arrepentido, pero no está haciendo un entendimiento apropiado del reclamo que ha dejado claro el pueblo. “Está viviendo una historia alterna a la realidad. No hay coherencia en su conducta ni en lo que piensa. No hay un proceso consciente genuino”, reiteró.

“El gobernador seguía con una retórica consistente. En ningún momento podía reestructurar una línea de pensamiento sensata”, lamentó Lizzedia, especialista con más de 16 años de experiencia que ha tratado el trastorno de personalidad antisocial con terapias grupales e individuales.