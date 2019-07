Presidente del Partido Demócrata Nacional pide renuncia de Rosselló

El presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos, Tom Pérez pidió la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico por no contar con la confianza del pueblo, tras su comportamiento en un chat de Telegram.

A nivel local, el Partido Demócrata en Puerto Rico no se ha expresado sobre la crisis política alrededor de la figura de Rosselló y los reclamos masivos de renuncia. El exsenador Charlie Rodríguez, quien es suegro de Elías Sánchez —uno de los integrantes del chat— es el presidente del comité demócrata local.

"Es imposible gobernar sin la confianza pública. Por sus inexcusables acciones, el gobernador Rosselló perdió la confianza de su pueblo y la habilidad para gobernar efectivamente. Los puertorriqueños se han hecho escuchar. Es hora que el gobernador Rosselló los escuche y renuncie", lee la publicación del líder demócrata, partido en el que milita Rosselló a nivel de Estados Unidos.

It’s impossible to govern without public confidence. Through his inexcusable actions, Governor Rosselló lost the trust of his people and his ability to govern effectively. The people of PR have made their voices heard. It’s time for Gov Rosselló to heed their calls and resign.

