¿United Kingston? Ivanka Trump arrasa en redes sociales con erróneo saludo a Boris Johnson

Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense Donald Trump, tenía las mejores intenciones cuando saludó al nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sin embargo, un error ortográfico se robó la película y sacó risas en redes sociales.

La hija de Trump en vez de escribir United Kingdom (Reino Unido en inglés) escribió United Kingston, que corresponde a la ciudad capital de Jamaica y también es el nombre de una marca de productos de tecnología.

"Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el próximo primer ministro de United Kingston", escribió Ivanka en su cuenta de Twitter, lo que desató una serie de burlas.

“United Kingston” was the best Bob Marley album. #BorisJohnson #Ivanka pic.twitter.com/rQMsKmC6yH

Tras una serie de burlas en redes sociales, el mensaje fue eliminado y vuelto a publicar de manera correcta.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019