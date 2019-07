Alcalde de Guaynabo le pide la renuncia al Gobernador

El alcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero comunicó esta noche que le solicitó la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló.

"Puerto Rico vive uno de los momentos más álgidos de su historia moderna. Si bien es cierto que cada residente de nuestra Isla ha diferido por diversas razones a través del tiempo, particularmente en asuntos de política, bien sea pública o partidista, nuestra gente siempre se ha unido en una sola voz y con un solo norte cuando Puerto Rico más nos necesita. Mi pueblo y mi gente de Guaynabo no ha sido, ni es la excepción", expresó Pérez Otero en declaraciones escritas.

De acuerdo con el funcionario municipal "En los años que he servido a nuestra gente, como empleado público, como legislador y ahora como Alcalde, siempre he tomado en consideración el sentir, las necesidades y los reclamos de aquellos a quienes represento y sirvo. Siempre he colocado, en una misma balanza tanto mi responsabilidad y juramento, como mis principios y valores personales. Por lo mismo, hoy le he comunicado al señor gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, que piense en aquello que nos une y en el mismo amor que sentimos por nuestra Isla, que los esfuerzos que ha realizado para construir un nuevo y mejor Puerto Rico, se convertirían en cosa del pasado si se mantiene firme en su determinación de no promover una transición adecuada en la Rama Ejecutiva del Gobierno lo antes posible. Como ciudadano y como amigo, le recomendé y solicité que renunciara a su cargo como Gobernador de Puerto Rico".

"El Puerto Rico en que vivimos es el producto de cada proceso democrático en que hemos participado

y quienes nos hemos sometido a los mismos, habiendo o no prevalecido, tenemos el deber de escuchar a nuestra gente y comprender sus reclamos. Confío en Dios y en la responsabilidad y buena fe de nuestra gente, permitamos y alcancemos una transición ordenada y pacífica como la que ha reclamado el Pueblo y que requiere este momento. Pido a nuestro Señor y Creador que nos continúe guiando, y que en Él, encontremos la paz que ansía nuestro Pueblo", concluyó Pérez.