Rosselló fue arrinconado en entrevista de Fox News

El gobernador Ricardo Rosselló trató de defenderse en una entrevista exclusiva con Fox News, esto luego de no estar disponible para la prensa local para reaccionar a la manifestación que reunió a miles de personas en el expreso Las Américas para exigir su renuncia.

Ante preguntas del periodista de la cadena estadounidense, el primer mandatario tuvo problemas para identificar quién en la isla lo apoya. Rosselló solo mencionó al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.

Dijo que diversos alcaldes y legisladores respaldan su decisión de no buscar la reelección en 2020, pero alegó que esas figuras políticas prefieren que culmine su término como gobernador de Puerto Rico. "Hay otras personas que han establecido que es importante seguir un estado de derecho", agregó.

En la entrevista Rosselló recalcó que se ha disculpado por los comentarios misóginos y sexistas que realizó en el chat de Telegram junto con otros funcionarios gubernamentales. Además, trató de justificar los comentarios que realizó en el chat, en el que también se tomaron decisiones de Gobierno.

Contra el calor y la lluvia, miles reclaman renuncia de Rosselló Niños, jóvenes y ancianos caminaron ondeando banderas de Puerto Rico

"Lo que quiero hacer es continuar la conversación", dijo Rosselló, quien fue cuestionado sobre su negativa de responder a los manifestantes, así como su falta de disponibilidad con la prensa de Puerto Rico. Fox News cuestionó al gobernador que solo haya hecho dos conferencias de prensa a 10 días de la publicación del chat y más de 12 días de los arrestos federales que incluyeron a su exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher y a la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Angela Avila por fraude y lavado de dinero.

Asimismo, Rosselló expuso a la cadena estadounidense que entendía que había decepción por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el periodista Shepard Smith de Fox le recriminó que "he escuchado que numerosos puertorriqueños han dicho los había olvidado, que no los has guiado correctamente, que te burlas de ellos, que les mentiste, que ya no confían en tu liderazgo".

Mira la entrevista aquí:

