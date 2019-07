Policía lanzan gases lacrimógenos contra manifestantes

La Policía de Puerto Rico advirtió a los cientos de manifestantes que se encontraban esta noche frente a La Fortaleza exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que tenían que desalojar el área.

“Tienen cinco minutos para desalojar”, se escuchó decir a uno de los agentes, y fue a eso de las 11:00 de la noche, que entonces las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes de la calle Fortaleza y calle Cristo.

Antes de los actos, algunos manifestantes lanzaron a los agentes botellas con agua y papeles.

Mientras, el líder de motoristas Rey Charlie, se dirige a esta hora de la noche a la Fortaleza con unas 10,000 personas en motoras para exigir la renuncia del gobernador.

En el día de hoy, cientos de miles de personas se manifestaron en el expreso Las Américas, cuya marcha finalizó en La Fortaleza, para exigir la renuncia del primer ejecutivo tras los escándalos de su gobierno.

Teargas being fired right now in #PuertoRico pic.twitter.com/vuIxoBwaJT

— Jeff Paul (@Jeff_Paul) July 23, 2019