Impresionantes imágenes aéreas de la gran marcha por la renuncia de Ricardo Rosselló

Miles de manifestantes se dieron cita al expreso Las Américas para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que han llegado, sin embargo son impresionantes las imágenes que se han publicado en las redes sociales.

Metro Puerto Rico logró capturar una imagen aérea del expreso por la cual se puede apreciar la gran cantidad de personas que llegaron hasta la denominada gran marcha.

El periodista de CBS, David Begnaud, compartió un video aéreo en el cual se puede ver la gran cantidad de personas a lo largo del expreso.

Wow. Puerto Rico.

You don’t get this perspective from the ground.

They are Loud.

Determined.

United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 22, 2019