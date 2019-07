Donald Trump describe a Rosselló como un "gobernador terrible"

El presidente Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el gobernador Ricardo Rosselló es un "gobernador terrible", esto por la situación que vive el país en la que los ciudadanos exigen la renuncia del primer ejecutivo.

"Es un gobernador terrible. Tiene una alcaldesa de San Juan peor", expuso Trump a preguntas de la prensa.

De igual forma, Trump alegó que la Isla ha recibido 92,000 millones de dólares como parte de la recuperación tras el huracán María.

Las expresiones del presidente estadounidense se dieron en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan.

President Trump calls Puerto Rico's Ricardo Rossello a "terrible governor." Rossello is currently facing calls to resign. https://t.co/RKoDsC8595 pic.twitter.com/9v2z01nI5B

— CBS News (@CBSNews) July 22, 2019