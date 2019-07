Dávila Colón: "Estamos en el medio de una revolución"

El analista político Luis Dávila Colón catalogó a través de su cuenta de Twitter que Puerto Rico está viviendo "una revolución", donde miles exigen la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares.

"Para los q no aceptan, niegan y juraban que esto no podia pasar en 🇵🇷 comprendan: Estamos en el medio de una revolucion y las revoluciones son incontrolables y suelen tener vida y voluntad propia, con consecuencias no imaginadas.El peligro es q salgan un Robespierre y Jacobinos‼️" (sic.), escribió Dávila Colón.

Este también tuiteó: "Los que piensen que pueden controlar una revolucion 💥🔥🇵🇷✊🏽con un lazo de vaquero🤠, deben creer tambien que pueden desviar la trayectoria de un huracan🌀 con una junta de bueyes y una cadena⛓ de grua🏗" (sic.).

Una multitudinaria marcha saldrá en la mañana de hoy, lunes, del estadio Hiram Bithorn hasta el expreso Las Américas para exigir la renuncia del gobernador Rosselló Nevares.