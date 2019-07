Ataponada zona cercana al Hiram Bithorn por marcha contra Rosselló

Gran congestión vehicular se reporta desde tempranas horas de la mañana del lunes en la Avenida Roosevelt y zonas aledañas al Estadio Hiram Bithorn para participar de la manifestación masiva que discurrirá por el expreso PR-18, conocido como el expreso Las Américas.

Rivera Schatz se convierte en presidente del PNP Tras la renuncia a ese cargo de Ricardo Rosselló Nevares

“Todo conductor que venga a esta área, todos los accesos están abiertos y facilitados para que la gente llegue y están siendo atendidos por personal de tránsito para que cualquier detalle que obstruya el tránsito hacia el Hiram Bithorn lo atendamos rápido”, dijo el exdirector de la División de Tránsito, Jorge Hernández Peña en entrevista radial (WKAQ).

“No debe haber problemas que no sea el tránsito pesado que se está dando por la cantidad de gente que está llegando al Hiram Bithorn para estacionarse”, agregó.

Indicó que desde las 2:00 de la mañana hay gente llegando para estacionarse en el área.

“Si la gente quiere estacionarse en un área verde, no vamos a estar cuestionando eso. Lo que queremos es que la gente se estacione y participe… No vamos dejar que se estacionen en el expreso ni en los carriles de la Roosevelt porque esos son los carriles que le van a permitir que la gente llegue y después se vaya. Si quieren utilizar las áreas verdes adyacentes al Hiram Bithorn que no obstruya el tránsito no va a haber inconveniente para ellos”, dijo Hernández Peña.

Trascendió que el estacionamiento del centro comercial Plaza Las Américas, estará cerrado, al igual que dicho centro comercial. El estacionamiento del estadio y el del Coliseo Roberto Clemente están disponible.













Hernández Peña dijo que “en un momento vamos a desviar el tránsito acá en la calle Calaf hacia la Roosevelt hacia San Juan y desviamos en Telemundo hacia otro perímetro, cosa que el área de la manifestación quede accesible y que entren carros pero en menos cantidad y sigan llegando los peatones”.

Sin embargo, Hernández Peña pidió a los organizadores poder ultimar detalles del momento en que saldrá la marcha para asegurar que no haya vehículos en la PR-18.

Según se informó, los protestantes se reunirán en el área del estadio Hiram Bithorn y luego ocuparán el expreso PR-18 para moverse en dirección a Caguas hasta la Avenida Piñero. Allí retomarían el expreso y regresarán hasta la Avenida Roosevelt, donde se colocó una tarima.

El domingo Rosselló Nevares anunció que no aspirará a la reelección para las elecciones de 2020, presentó su renuncia a la presidencia de la mencionada colectividad y dio la bienvenida al proceso de residenciamiento en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el mandatario decidió no renunciar a la gobernación, a pesar del pedido generalizado luego que se divulgara el contenido de una conversación en la aplicación Telegram en la que participaban varios funcionarios y asesores de su administración.