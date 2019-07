Anticipan masiva movilización de personas a protesta en el expreso Las Américas

Hoy se espera que el Expreso Las Américas se pinte de negro con una marcha multitudinaria en el doceavo día consecutivo de protestas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por el manejo negligente de la recuperación tras el paso de María, los casos de corrupción en su gobierno y el escandaloso chat de Telegram, entre otras cosas.

Luego de que Rosselló Nevares definiera “democracia” como el ejercicio de votar cada cuatro años, un movimiento en redes sociales aspira a que la participación hoy sea al menos una persona más del total de votos que obtuvo el primer mandatario en 2016: 649,432.

La que se perfila como una concentración histórica comenzará a eso de las 9:00 de la mañana. El sector sindical se concentrará frente al estadio Hiram Bithorn, desde donde partirán en marcha al expreso Las Américas hacia Caguas, hasta la Avenida Jesús T. Piñero. Se espera que allí tomen nuevamente el expreso las Américas en dirección a San Juan hasta la avenida Roosevelt donde habrá una tarima con la participación de los artistas René Pérez, Ricky Martin, Bad Bunny, y otros artistas.

No vislumbran intervención policial

El jefe del Negociado de Tránsito de la Policía, el teniente coronel Jorge Hernández Peña, aseguró ayer que el rol de la Uniformada será facilitar la organización y manejar el tránsito para que todo fluya.

Esto a pesar de que han tenido “muy poca comunicación” con los sindicatos y las organizaciones civiles que convocan a la manifestación.

El esfuerzo incluirá a las Divisiones de Patrullas y Carreteras, unidades motorizadas que reforzarán los perímetros, personal de Emergencias Médicas y Bomberos,.

El teniente coronel no precisó cuántos agentes destacaron para el evento. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no mantienen alerta a personal de Operaciones Tácticas.

“No creo que sea necesario… ”, afirmó.

Comercios e instituciones que no operarán

Los centros comerciales Plazas las Américas, San Patricio Plaza, The Mall of San Juan, The Outlets at Montehiedra, son algunos de los establecimientos comerciales que cancelará sus operaciones durante el día de hoy por motivo del paro nacional.

Por otra parte, las universidades Interamericana, del Sagrado Corazón, Ana G. Méndez, la Central de Bayamón y National University College suspendieron clases y labores por el mismo motivo.