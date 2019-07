Alcalde de San Sebastián reacciona a entrevista del Gobernador en Fox News

El alcalde de San Sebastián Javier Jiménez Pérez reaccionó esta tarde a la entrevista del gobernador Ricardo Rosselló con la cadena estadounidense Fox News, donde menciona que cuenta con su apoyo.

A preguntas del periodista del medio, el primer mandatario quien tuvo problemas para identificar quién en la isla lo apoya, mencionó al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.

Mira el momento aquí:

A esto, Jiménez Pérez declaró en su cuenta oficial de Facebook que "He escuchado las expresiones del gobernador en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, y tengo que dejar claro que he sido consistente en establecer que nuestra constitucion establece los mecanismos para interrumpir el periodo por el cual un gobernador fue electo mediante el voto directo. He sido consistente que ya la Camara de Representantes creo un comité de juristas independientes y que en las proximas semanas emitirá una evaluacion con el proposito de determinar si hay delito grave o menos grave que signifique depravacion. Por lo cual se podria iniciar un proceso de residenciamiento".

En el día de hoy, miles de boricuas se dieron cita a la manifestación masiva en el expreso Las Américas para exigir la renuncia de Rosselló tras los escándalos en su gobierno.