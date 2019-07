Llega crucero a San Juan después de varias cancelaciones

En medio de múltiples cancelaciones de cruceros que estaban programados a llegar al puerto de San Juan, en la mañana de este domingo ancló en la capital de Puerto Rico el barco Freedom of the Seas de la línea Royal Caribbean.

Así lo compartió la cuenta Cruceros Puerto Rico con imágenes del crucero llegando al puerto de San Juan.

Esta semana muchos cruceros cancelaron su llegada a San Juan por las protestas contra el gobernador, Ricardo Rosselló. Algunos de los cruceros que cancelaron fueron: el Celebrity Equinox, el MSC Seaside, el Empress of the Seas y el Harmony of the Seas. Sí había llegado el Allure of the Seas.

Sectores de la industria turística han solicitado al gobierno un plan para evitar que sigan las cancelaciones de llegadas de cruceros a la Isla. Se ha planteado que ua opción puede ser el puerto de Ponce.

Esta semana hay más protestas convocadas para exigir la renuncia de Rosselló a la gobernación. Ya va más de una semana de masivas protestas ante la publicación de comunicaciones que mantenía con un grupo cercano de funcionarios, asesores, contratistas y cabilderos ajenos a la gestión de gobierno que denotan machismo, homofobia, desdén por la pobreza y por las personas con discapacidad física, así como el desarrollo de estrategias para manipular la opinión pública y para atacar a quienes consideraban opositores.

