Coach de tenis de Rosselló asegura no estuvo en accidente fatídico

En medio de la vorágine de protestas que reclaman la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación de Puerto Rico y de que Jorge Arroyo —hermano gemelo de Julio Antonio Arroyo, e hijo de la licenciada Lilliam Alfonso Nogales, quienes fallecieron en un accidente en el que supuestamente se ubica al Gobernador en su juventud—publicara un vídeo expresando que el pueblo no olvida; en las redes se publica un mensaje en el que se asegura que el hijo menor de Pedro Rosselló no estuvo en la escena del fatídico choque.

La coach de tenis de Ricardo Rosselló para la época, Ana Presno Alemán, publicó en sus redes sociales imágenes de Rosselló y otros jóvenes en Francia. Así mismo, publica un boleto de entrada al Museo Louvre con una fecha que coincide con el accidente. "Ricky Rosselló se encontraba en Francia jugando torneos de tenis para la fecha del fatídico accidente. Estos jóvenes en las fotos pueden dar fe y los archovos de la federación de tenis de Puerto Rico PRTA. Yo no miento. Miky Nieves y esta servidora estábamos presentes como coach", lee el mensaje publicado por la mujer en su página de Facebook.

Ayer, Arroyo publicó un vídeo en el que reclama que Rosselló no está apto para seguir gobernando, que la gobernación le llegó en bandeja de plata y que, debido a sus negligencias, "se repite la historia". "El pueblo no te perdona… El pueblo no te respeta… Tú no sabes lo que significa la palabra respeto", apuntó.

"Hay mucha incógnita de lo que pasó… No me gusta hablar del tema… Ahora mismo Rosselló está a cargo del país… No me gusta mezclar una cosa con la otra, pero se repite la historia", señaló Arroyo en sus declaraciones.

"Me da tristeza que se le dé la confianza a esta persona y vuelve con la mala intención de hacer las cosas de una manera injustas. A desviar cosas que están claras. El chistecito se tiene que acabar", apuntó, resaltando que "hay muchas cosas que he tenido que callar".

Los hechos sucedieron el 25 de junio de 1994. Cabe subrayar que el rol de conductor se le adjudicó en el tribunal al amigo del actual gobernador de Puerto Rico, un joven llamado Ricardo Molinari Such, quien en aquel momento tenía 21 años de edad. Rosselló tendría 15 años cuando el accidente. Han surgido reportes que lo ubican en el lugar, pero nunca se ha probado.