Cerrado mañana The Mall of San Juan

Ante la convocatoria para un Paro Nacional por diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, el centro comercial The Mall of San Juan permanecerá cerrado mañana lunes 22 de julio, anunció su gerente general José A. Ayala Bonilla.

“Deseamos informarle a nuestro clientes y público en general que The Mall of San Juan estará cerrado mañana lunes 22 de julio, esto debido a los eventos que tendrán lugar este lunes en el área metropolitana de San Juan. Los esperamos el martes en nuestro horario regular de 10:00 am a 9:00 pm.”, señaló Ayala Bonilla.

San Patricio operará parcialmente ante paro nacional Plaza las Américas, por su parte, no abrirá mañana.

En los pasados días, la administración del gobernador Ricardo Rosselló ha enfrentado el repudio de la ciudadanía en general y de los puertorriqueños esparcidos en todo el mundo, tras su negativa a renunciar al puesto, luego de múltiples protestas, marchas y demostraciones – incluyendo una marcha multitudinaria el pasado miércoles. El reclamo para que gobernador renuncie comenzó con la publicación de un chat de Telegram, en el que –junto a varios asesores– realizó comentarios misóginos y homofóbicos y compartió información confidencial del gobierno con asesores externos y cabilderos.

