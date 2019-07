Advierten a empleados de Gobierno mañana no pueden ausentarse

Al menos en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), los empleados público fueron advertidos que mañana no pueden ausentarse por motivo de la manifestación masiva convocada contra el Gobernador en el Expreso Las Américas.

En una comunicación firmada por la secretaria, Adriana Sánchez, se advierte a los empleados que las ausencias de mañana lunes deben estar debidamente fundamentadas y que las que no lo estén, se procederá con la reglamentación aplicable al considerarse una ausencia sin autorizar.

La comunicadora Sandra Rodríguez Cotto publicó en sus redes copia de la carta y afirmó que se trata de una medida de intimidación a los empleados públicos.

8:35 am JUL21 – INTIMIDACIÓN

Secretaria de Recreación y Deportes Adriana Sánchez Parés amenaza empleados para que no falten mañana. ¿Y si los coge en tapón y no pueden llegar, también los van a penalizar?

Mientras más se menea, más apesta#RickyRenuncia pic.twitter.com/ZCln6P2inj

— SandraRodríguezCotto (@SRCSandra) July 21, 2019