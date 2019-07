Sobreviviente de accidente fatal vinculado a Rosselló se expresa: "El pueblo no olvida"

Jorge Arroyo, hermano gemelo de Julio Antonio Arroyo, e hijo de la licenciada Lilliam Alfonso Nogales, emitió anoche un emotivo mensaje en el que alude al accidente de aquella fatídica noche en la que murieron su hermano y su madre en un accidente en el que supuestamente se ubica al hoy Gobernador. En el mensaje, Arroyo reclama que Ricardo Rosselló no está apto para seguir gobernando, que la gobernación le llegó en bandeja de plata y que, debido a sus negligencias, "se repite la historia".

"El pueblo no te perdona… El pueblo no te respeta… Tú no sabes lo que significa la palabra respeto", apuntó.

"Hay mucha incógnita de lo que pasó… No me gusta hablar del tema… Ahora mismo Rosselló está a cargo del país… No me gusta mezclar una cosa con la otra, pero se repite la historia", señaló Jorge en sus declaraciones.

"Me da tristeza que se le dé la confianza a esta persona y vuelve con la mala intención de hacer las cosas de una manera injustas. A desviar cosas que están claras. El chistecito se tiene que acabar", apuntó, resaltando que "hay muchas cosas que he tenido que callar".

"En el momento dado aparecieron patrullas, se desapareció fulano. No vieron lo que yo vi, a mi madre querida, a mi hermano, como quedaron", dijo de forma emotiva pero sosegada, mostrando la madurez que esta situación le obligó a adquirir desde muy pequeño.

"Me entristece ver cómo juegan con los derechos del pueblo como hicieron con mi familia", acotó.

Los hechos sucedieron el 25 de junio de 1994. Cabe subrayar que el rol de conductor se le adjudicó en el tribunal al amigo del actual gobernador de Puerto Rico, un joven llamado Ricardo Molinari Such, quien en aquel momento tenía 21 años de edad. Rosselló tendría 15 años cuando el accidente, y según se reportó, iba de pasajero.

