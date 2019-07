Senador Vargas Vidot radica proyecto para convocar Convención Constituyente

El senador independiente José A. “Chaco” Vargas Vidot, radicó la Resolución Concurrente del Senado 81, que propone al pueblo de Puerto Rico, mediante referéndum, la convocatoria de una Convención Constituyente para establecer una nueva Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

"En términos precisos, la referida resolución propone consultar a los electores capacitados de Puerto Rico, si desean que se convoque una Convención Constituyente para hacer una revisión estructural de todo el documento constitucional. En otras palabras, una nueva Constitución. La medida, de aprobarse por ambas Cámaras, establece que la propuesta de una Convención Constituyente sería presentada mediante referéndum para la aprobación o el rechazo a los electores cualificados de Puerto Rico el mismo día de las elecciones generales en el año 2020", destacó Vargas Vidot en comunicado de prensa.

"Desde hace varios años, en Puerto Rico, se ha levantado un creciente sentir donde los administradores del gobierno no responden a las necesidades y reclamos del pueblo puertorriqueño. Asimismo, mientras avanza el tiempo, hemos comenzado a observar aquellas situaciones en las cuales nuestra Constitución provee protecciones y remedio idóneos, y en las cuales no. Puerto Rico es testigo de múltiples situaciones relacionadas con la figura del Gobernador de Puerto Rico. Específicamente, en el aspecto del proceso de residenciamiento, dispuesto en nuestra Constitución o por renuncia, o muerte de un Primer Ejecutivo", argumentó.

"En estos casos, las riendas de Puerto Rico quedarán a cargo, en el mejor de los casos, del Secretario de Estado, una persona no electa. Asimismo, la Constitución no provee de mecanismos para que el pueblo, por iniciativa propia, requiera de forma vinculante a sus representantes para que la Asamblea Legislativa atienda ciertos asuntos o proyectos. Asimismo, no existe un mecanismo vinculante de elecciones anticipadas o referéndum revocatorio que puedan levantar los ciudadanos; relegándose únicamente a participar de las elecciones generales cada cuatro años", indicó Vargas Vidot.

Algunas propuestas, que pudieran incorporarse en el nuevo documento Constitucional, son:

crear un cargo de vicegobernador electo por el pueblo precisar y definir el proceso de residenciamiento dispuesto en nuestra carta magna posibilidad de referéndum revocatorio y elecciones anticipadas o especiales en caso de vacante de gobernador o vicegobernador posibilidad de iniciativas populares que obliguen a la asamblea legislativa a tomar acción o desistir de tomar acción sobre cierto asunto o medida legislativa, entre otras.

En el aspecto electoral, el senador independiente indicó que públicamente se ha planteado la necesidad de revisión de nuestra constitución para fomentar la participación, promover mayor representatividad y fomentar una verdadera democracia.

En ese sentido, propone:

reformular los distritos representativos y sustituirlos por un método de elección basado en proporcionalidad de votos separar las elecciones generales estableciendo diferentes elecciones para elegir los cargos de la Asamblea Legislativa del cargo de gobernador establecer el mecanismo de segunda vuelta para el cargo de gobernador de Puerto Rico, entre otras sugerencias

Llegó el momento de hacer una introspección para que nuestra Constitución esté a la altura de los tiempos y las necesidades emergentes de sus ciudadanos. La Constitución necesita, al presente, una mirada profunda a la luz de los acontecimientos recientes y vergonzosos. La solución no es decirle a la gente que vote por el otro partido en las próximas elecciones. Ya basta de ser irresponsables, debemos ampliar el conocimiento más allá de las campañas políticas. El país pide un cambio apremiante y profundo sobre nuestros procesos políticos y de las instituciones democráticas. Es momento para diseñar una nueva Constitución", sentenció Vargas Vidot.