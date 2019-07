Se agudiza la sensibilidad de los policías ante inacción de Rosselló

Luego de más de una semana de intensas manifestaciones en contra del Gobierno de Ricardo Rosselló, la Policía de Puerto Rico parece estar identificada con los reclamos del pueblo.

El pasado viernes, la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) clamó por la renuncia de Rosselló, pero basta con dar un recorrido por las redes sociales para ver cómo los propios oficiales en el campo de batalla sienten la presión de realizar un trabajo incómodo, pues, vamos, estas son sus habichuelas. Su compromiso es con el Estado, pero también lo es con el pueblo y por eso es que entre ambos bandos – policías y manifestantes – existe simpatía.

Por ejemplo, según muestra el post a continuación, en la mañana de hoy, sábado, miembros de la Uniformada unieron manos con los manifestantes en un momento en el que se levantó una plegaria por el bienestar de nuestro pueblo. La imagen fue publicada por Orlando Rivera Martínez y captada desde un balcón aledaño a uno de los puntos de perímetro cercanos a La Fortaleza, en la esquina de la calle Fortaleza y la calle Del Cristo.

Esto se vivió hoy en la mañana en la Calle Fortaleza. Ciudadanos y policías oraban por nuestra Patria en medio del momento histórico y de angustia que vive la Isla del Encanto Posted by Orlando Rivera Martínez on Saturday, July 20, 2019

Por otro lado, está el reclamo que hiciera el expolicía Adrián Hernández para que sus hermanos azules consideraran optar por el Blue Flu, como se le conoce a las ausencias masivas de los policías cuando no están de acuerdo con algo, una manifestación tácita que en otras ocasiones han realizado, usando como recursos para sus ausencias los días de enfermedad.

Con esto me van a caer chinches, pero como yo no estoy compitiendo por caerle bien a nadie, aqui les va. Fui policía por… Posted by Adrián Hern Mend on Friday, July 19, 2019

El reclamo de COPS

Una de las organizaciones que representa a los policías de PuertoRico, COPS, pidió la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló por consideración a las familias de los uniformados que los esperan con vida.

Sostienen que comprenden que los días recientes no han sido fáciles para Rosselló, pero tampoco para los policías. “Nuestros compañeros agentes de la Policía de Puerto Rico, se han dado por completo en proteger propiedades, y mantener el orden en las manifestaciones del pueblo, cumpliendo nuestro deber y responsabilidad estamos en primera fila velando el derecho a la libre expresión, que es fundamental para una sociedad democrática, y seguiremos trabajando por ello para que sean de forma pacífica y ordenada. Todos los acontecimientos están siendo televisados a diario, razón por la cual al llegar a nuestros hogares no podemos esconderle a nuestros hijos la realidad del riesgo al que nos enfrentamos. La violencia ha rayado ya en lo extremos tanto para nosotros los policías como los ciudadanos, hemos estado al borde de una desgracia fatal. Como policías también hemos sentido el impacto de muchas administraciones de esta y otras administraciones de gobierno, el cual ya no podemos seguir arrastrando, como por ejemplo un retiro digno y justo. Estamos en los peores momentos de nuestra historia laboral, y siempre hemos cumplido con nuestro deber en brindar seguridad a quien sea nuestro comandante en jefe”, lee la carta abierta de los policías al Gobernador.

La comunicación sostiene que además de velar por sus condiciones laborales, COPS vela por asuntos que atentan contra la seguridad de los uniformados.

“Por nuestras familias que nos esperan con vida en casa cada día, por nuestro pueblo que se merece una Policía motivada, por nuestra hermosa Isla de Puerto Rico que se merece vivir en paz, con todo respeto y deferencia señor Gobernador Ricardo Rosselló le pedimos que deje su puesto como Primer Ejecutivo y comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico. Por la paz y seguridad de todos”, destacaron.

