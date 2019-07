Estudiantes el RUM se destacan en competencia American Solar Challenge

Por tercer año consecutivo, el equipo de investigación e ingeniería del carro solar (SERRT) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), recibió el Spirit of the Event Award, que reconoce el positivismo, la pasión y la energía con la que el grupo colegial se desempeñó en la competencia American Solar Challenge (ASC) Solar Racing, que se llevó a cabo en el Circuit of The Americas en Austin, Texas.

El colectivo, compuesto por estudiantes de los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica y Computadoras, del Colegio de Ingeniería, así como de Finanzas, de Administración de Empresas, obtuvo el sexto lugar con el vehículo denominado Pitirre 2.0.

En la competencia, que lideró la Universidad Politécnica de Montreal, participaron 18 equipos y el del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico, se posicionó sobre Rutgers University, University of Florida, y University Illinois, entre otros importantes centros educativos de los Estados Unidos.

"Nuestros estudiantes son los mejores embajadores de lo que significa el Colegio de Mayagüez: innovación, talento y persistencia. Pusieron mucha pasión y esfuerzo por lo que nos sentimos muy bien representados. ¡Mis sinceras felicitaciones!", indicó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

El equipo solar logró 73 vueltas a la pista durante los tres días de competencia, lo que implica que fue su mejor desempeño desde que retomaron el proyecto en el año 2012.

"Representa el arduo trabajo de todos nuestros miembros y el sacrificio personal que cada uno hace durante el semestre para poder traer su visión a la realidad. Cabe destacar que, aunque estas universidades tienen muchos más recursos que nosotros, nuestro equipo siempre logra sobrepasar todas las expectativas", reflexionó Ronald Álvarez Santiago, capitán del colectivo y quien recientemente de graduó se Ingeniería Mecánica.

Resaltó que el equipo, quien también recibió el Egress Award, que reconoce al conductor que más rápido sale del auto, siempre conserva una actitud positiva, lo que ha sido evidente ante los organizadores con la premiación Spirit of the Event Award.

"Aunque no tiene que ver con el desempeño del carro en la competencia, sí deja mucho que decir sobre el equipo y quiénes somos, debido a que siempre celebramos todo, sea bueno o sea malo. Nos mantenemos positivos sin importar qué. Celebramos nuestros logros al igual que las victorias de los demás", indicó.

Sobre la logística de desplazar el Pitirre 2.0., comentó que tres semanas antes de la competencia, se envía en barcaza a Jacksonville, Florida, y luego, lo transportan por tierra, manejando 18 horas corridas hasta llegar a Austin, Texas.

"Agradecemos el respaldo de Crowley, uno de nuestros fieles auspiciadores que permiten esta movilización. Una vez en el circuito, los miembros muestran su ingenio para preparar el vehículo y medirse con prestigiosas universidades", relató.

El equipo también contó con el apoyo de las empresas AES, Sunnova, Bermúdez Longo Díaz, Masso, Dominion, Energy Integrated Solar Operations y General Motors.

El proyecto SERRT lo componen además de Ronald: Génesis Santos, Félix Boyer, Adriana Estavillo, Juan Rodríguez, Carlos Mendoza, Natania Burgos, Manuel Pagán, Eduardo Viera, Josué Pérez, Matthew Luttrel, Kathyria López, Yazmarie Torres, Elinesse Hernández, Sidley Serrano, Erick Méndez, Alejandro Grey, Adriana García, Gabriel Hernández, Alexander Vizcarrondo, Alfredo Santiago, Bryan Mercado, Jonathan Pérez, Natalie Ortiz, Maricarmen Quintero, Joshua Estavillo, Alex Santiago, Yonandy Jiménez, Kevin Montañez, José Cabán, Peter Núñez, Erika Soler, José Pérez, Javier Melénedez y Kaysie Cardona.

El doctor David Serrano, catedrático de INME, es el consejero del proyecto que inició en 1989 y estuvo activo hasta el 2000. Se retomó en el año 2012, y en 2014 y 2015 participó con el vehículo denominado El Wanabi. Mientras, en 2017, llegó El Pitirre, y en esta ocasión compitió El Pitirre 2.0.