Policías piden la renuncia del Gobernador

Una de las organizaciones que representa a los policías de PuertoRico, la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS) pidió la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló por consideración a las familias de los uniformados que los esperan con vida.

Sostienen que comprenden que los días recientes no han sido fáciles para Rosselló, pero tampoco para los policías. “Nuestros compañeros agentes de la Policía de Puerto Rico, se han dado por completo en proteger propiedades, y mantener el orden en las manifestaciones del pueblo, cumpliendo nuestro deber y responsabilidad estamos en primera fila velando el derecho a la libre expresión, que es fundamental para una sociedad democrática, y seguiremos trabajando por ello para que sean de forma pacífica y ordenada. Todos los acontecimientos están siendo televisados a diario, razón por la cual al llegar a nuestros hogares no podemos esconderle a nuestros hijos la realidad del riesgo al que nos enfrentamos. La violencia ha rayado ya en lo extremos tanto para nosotros los policías como los ciudadanos, hemos estado al borde de una desgracia fatal. Como policías también hemos sentido el impacto de muchas administraciones de esta y otras administraciones de gobierno, el cual ya no podemos seguir arrastrando, como por ejemplo un retiro digno y justo. Estamos en los peores momentos de nuestra historia laboral, y siempre hemos cumplido con nuestro deber en brindar seguridad a quien sea nuestro comandante en jefe”, lee la carta abierta de los policías al Gobernador.

La comunicación sostiene que además de velar por sus condiciones laborales, COPS vela por asuntos que atentan contra la seguridad de los uniformados.

“Por nuestras familias que nos esperan con vida en casa cada día, por nuestro pueblo que se merece una Policía motivada, por nuestra hermosa Isla de Puerto Rico que se merece vivir en paz, con todo respeto y deferencia señor Gobernador Ricardo Rosselló le pedimos que deje su puesto como Primer Ejecutivo y comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico. Por la paz y seguridad de todos”.

