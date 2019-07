Video estima alrededor de 400 mil personas en manifestación

View this post on Instagram

Yo q nunca hablo de nada q no sea musica. Quiero aclarar solo hice el video para dar un estimado de la cantidad de personas ya q vi un post del gobierno q decía q éramos 10k personas nada mas. Fui a la marcha como persona normal no de robot. Camine y sude de 3pm a 9pm y lleve mi letrero 🇵🇷❤️ 500000 es el estimado Si quieres un número mas exacto mira el final del video. Me desahogue un poco pero después de la marcha no dormí por hacer este video. #rickyrenuncia