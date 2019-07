Miles de turistas llegan en crucero a la isla

Tras la cancelación de la llegada de dos cruceros con motivo de las manifestaciones que se han llevado a cabo en los pasados días en el Viejo San Juan, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, anunció que en la mañana de hoy llegó la embarcación "Allure Of The Seas".

El crucero de la compañía Royal Caribbean atracó a las 6:00 am en el Muelle 3 del Viejo San Juan con alrededor de 6,392 pasajeros.

Previo a esto, la línea de cruceros canceló la llegada de dos de sus embarcaciones; el Empress of the Seas, con alrededor de 1,718 pasajeros y el Harmony of the Seas, con un estimado de 6,546 pasajeros, programadas para el pasado lunes y martes.

Estas cancelaciones se dieron por consideraciones de seguridad ante las manifestaciones que se han llevado a cabo en los pasados días.

Según la Compañía de Turismo el impacto a la economía de estos dos viajes se estimó en alrededor de $657,154.39.