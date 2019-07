Donald Trump se expresa sobre la situación que vive Puerto Rico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se expresó sobre la situación que vive Puerto Rico, ante las peticiones de renuncia al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Trump arremetió contra el primer mandatario y contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

"Muchas cosas malas pasando en Puerto Rico. El gobernador está bajo persecución, la alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente en la cual yo no confiaría bajo ninguna circunstancia y el Congreso de los Estados Unidos neciamente le otorgó 92 billones de dólares para la recuperación del huracán, los cuales fueron desperdiciados. Esto representa el doble de lo que se le otorgó a Texas y Florida combinadas. Conozco muy bien a la gente de Puerto Rico y son maravillosos. Pero su administración es corrupta y el gobierno de los Estados Unidos ciego", fueron las expresiones del primer ejecutivo de los Estados Unidos.

Las expresiones de Donald Trump se llevan a cabo luego de los arrestos contra exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico y la revelación del chat de Telegram en el cual participaba el gobernador de Puerto Rico.

A lot of bad things are happening in Puerto Rico. The Governor is under siege, the Mayor of San Juan is a despicable and incompetent person who I wouldn’t trust under any circumstance, and the United States Congress foolishly gave 92 Billion Dollars for hurricane relief, much….

….of which was squandered away or wasted, never to be seen again. This is more than twice the amount given to Texas & Florida combined. I know the people of Puerto Rico well, and they are great. But much of their leadership is corrupt, & robbing the U.S. Government blind!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019