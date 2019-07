Convocan a protestar mañana a fuerza de cacerolas

Sindicatos y organizaciones civiles de han unido una vez más para convocar al país a sacar sus cacerolas y utilizarlas como herramienta de protesta en lo que han llamado "Cacerolazo contra el gobernador Ricardo Rosselló".

"Si una cosa ha logrado el hoy gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, es unir al pueblo de Puerto Rico y nosotros, el movimiento obrero unido, estamos reaccionando y tomando la iniciativa de convocar para mañana, viernes, a las 5:00 p.m., concentrarnos en Bahía Urbana y marchar hasta aquí, hasta Fortaleza", dijo el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán.

"Y estamos haciendo un llamado, a quien no pueda llegar hasta San Juan, que en los 78 municipios del país lleven a cabo una manifestación en las plazas públicas, que saquen las cacerolas para que expresen su sentir y que el mensaje le llegue claro a Ricardo Rosselló, que está solo, que no le queda más remedio que renunciar porque la corrupción en la que nos ha sumido como pueblo, no la vamos a perdonar no la vamos a tolerar", agregó.

Por otra parte, Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), manifestó que no solo se tratar de exigir la salida de Rosselló, sino también "pidiendo que de una vez se lleva a la Junta de Control Fiscal".

"No hay que perder de vista que estas manifestaciones que se están dando no es solamente por lo burdo de la corrupción y las comunicaciones que ha habido en el famoso chat del Gobernador, sino que se deben a que el pueblo está harto, no aguanta las políticas que se han estado imponiendo contra ellos, contra la clase trabajadora, contra los pobres del país", agregó hoy frente a Fortaleza, donde se han llevado a cabo protestas durante toda la semana

Dentro de las organizaciones que convocan están la Coordinadora Sindical, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Coordinadora Unitaria de Trabajadores, Unión General de Trabajadores, Federación de Maestros de Puerto Rico, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, Oficina y el Sindicato Internacional de Empleados Profesionales de Puerto Puerto Rico (OPEIU), Federación Central de Trabajadores local 481 UFCW, Federación de Trabajadores de Puerto Rico, AFL-CIO, Educamos, entre otras.