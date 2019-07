Asociación de Maestros y Local Sindical piden al secretario del DE no avalar acciones del Gobernador

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, hizo un reclamo el jueves, al secretario de Educación, Eligio Hernández, para “que sirva de ejemplo a los estudiantes del sistema público y promueva lo que realmente son los valores, más allá de un puesto político”.

“¿Cómo los estudiantes y maestros tendrán un inicio de curso escolar tranquilo? El propio secretario se ha alineado con el gobernador Rosselló, mientras el país entero ha pedido su renuncia. Eso no son los valores que tanto predicamos los maestros. De hecho, el decir que lo perdonó y seguir trabajando como si nada hubiera pasado no es cónsono con nuestra profesión. Le reclamamos a que diga y oriente al magisterio sobre cómo explicarle a los estudiantes cuando estos pregunten sobre los actos del Gobernador”, expresó Díaz en comunicación escrita.

Díaz entiende que los maestros y estudiantes han sufrido duros golpes con varios secretarios de Educación como Víctor Fajardo y Julia Keleher.

“Estamos hablando de personas corruptas que demostraron que les importaba poco el futuro de la juventud. No podemos permitir que este secretario se haga de la vista larga y se haga eco de las nefastas acciones del Gobernador. Con el perdón no construimos, al contrario, destruimos lo que tanto nos ha costado levantar, si avalamos el que no hayan consecuencias. ¿Qué mensaje le estamos enseñando a la juventud y a las generaciones futuras? La moral y la ética son la base sobre la que gira la relación maestro-estudiante y los actos del Gobernador se alejan de eso”, indicó Díaz.

Por su parte, Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical añadió que el secretario Hernández no puede despachar las situaciones de corrupción con Keleher y el famoso chat con simples explicaciones.

“Nos parece desacertado que el secretario pretenda minimizar los actos de corrupción de la pasada secretaria y peor aún como justificaría ante los estudiantes las conversaciones de un chat en el que el primer mandatario del país se mofa de las personas obesas, homosexuales e insulta a las mujeres. Con perdones no resolvemos la situación, al contrario, perpetuamos que se sigan permitiendo estas acciones”.

Toledo invitó a todos los maestros activos, retirados, padres, estudiantes y el pueblo en general a manifestarse, el próximo lunes desde las 7:30 de la mañana rente al Departamento de Educación en claro repudio a estas acciones. Luego se unirán a la marcha convocada.