Tribunal Federal niega moción de la ACLU sobre policías correccionales en protestas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una moción en el Tribunal Federal para que emitiera una orden sobre la utilización de la Unidad de Operaciones Tácticas del Departamento de Corrección para control de multitudes en protestas de hoy en el Viejo San Juan.

"Denegatoria se basa en que la ACLU (amicus del tribunal) no tiene legitimación activa (Standing) para forzar cumplimiento con el acuerdo de reforma. No obstante, tomando en cuenta nuestra preocupación ordena a las partes a una reunión con el Monitor de la Policía, y de ser necesario la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos podrá presentar dicha moción de cumplimiento", expuso la ACLU en su página de Facebook.

De igual forma, la organización informó que estará en las manifestaciones de hoy, que esperan iniciar a las 5:00 p.m. en El Capitolio.

ACLU Puerto Rico team on the ground and ready for 5th day of mass protests calling for Governor Rosselló and his men to resign; others on court watch. pic.twitter.com/Ipad8L2mV2

— ACLU Puerto Rico (@ACLUPR) July 17, 2019