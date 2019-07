Marco Rubio asegura será difícil abogar por Puerto Rico mientras Rosselló esté al poder

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, se expresó sobre la situación que vive Puerto Rico y aseguró que mientras el gobernador Ricardo Rosselló se mantenga en su puesto será difícil ayudar a la isla en su recuperación.

“Yo no voy a opinar sobre si el Gobernador Rosselló debe renunciar, eso no me corresponde a mi. Yo no soy votante en Puerto Rico. Pero si soy un oficial federal que le interesa mucho el futuro de Puerto Rico y los asuntos de Puerto Rico. Le puedo decir con toda sinceridad que esta controversia está afectando la habilidad de poder ayudar a Puerto Rico y pienso que mientras el gobernador Rosselló esté en esa posición va ser muy difícil la tarea de abogar y ayudar a Puerto Rico. Seguiremos haciendo todo lo posible, no creo que el pueblo de Puerto Rico debe sufrir por los errores de los políticos, pero sin duda la tarea es más difícil mientras que el sigue en el poder”, expresó Marco Rubio.

Rubio señaló que el pueblo de Puerto Rico no debe pagar por los "errores políticos" de sus funcionarios.

Aunque no exigió directamente la renuncia del gobernador, mencionando que no es votante en Puerto Rico, el republicano fue enfático en que mientras el gobernador esté al poder será difícil su tarea de conseguir fondos para la isla.