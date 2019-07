Henry Newmann pide renuncia de Rosselló por ''el bien de Puerto Rico''

El senador Henry Newmann se salió de la norma hoy y le pidió al gobernador Ricardo Rosselló que renuncie a su cargo.

De esta forma, el senador por el distrito de San Juan se distanció de la mayoría de sus compañeros legisladores del Partido Nuevo Progresista, que con muy pocas excepciones han mantenido silencio sobre los actos de corrupción y las expresiones del gobernador en un chat de Telegram.

Unas horas antes de la manifestación masiva que inundaba el Viejo San Juan, Newmann se acercó a las cámaras de televisión y le hizo el llamado directo al mandatario: “Esto no es algo personal, ni tiene que ver con usted en su caracter particular. Esto es por el bien de Puerto Rico. Haga lo correcto. Renuncie a la gobernación de una forma ordenada una vez se nombre un secretario de Estado para que podamos volver a la normalidad. Por el bien de todo lo que ocurre en Puerto Rico y, muy especialmente, por los miles y miles de puertorriqueños que todavía no se han recuperado de los efectos del paso del huracán María se lo pido por favor”. Las declaraciones fueron durante el segmento de El Guitarreño (Wapa TV).

Te recomendamos: