Fiscales quieren procesar a Air France por accidente de 2009

PARÍS (AP) — Fiscales en Francia quieren que la aerolínea Air France vaya a juicio por homicidio negligente por el avión que se accidentó en 2009 durante un vuelo de Río de Janeiro a París y en el cual murieron las 228 personas a bordo, informó el miércoles una autoridad judicial.

Los fiscales también pidieron desestimar el caso a favor de Airbus, fabricante de la aeronave, por falta de evidencia, agregó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado para discutir el caso.

El vuelo 447 de Air France despegó de Río de Janeiro con destino a París, pero cayó al Atlántico el 1 junio de 2009. El Buró de Investigación de Accidentes descubrió que los sensores de velocidad externos se congelaron y produjeron lecturas irregulares en el avión, lo que provocó una pérdida aerodinámica. El capitán tampoco estaba en la cabina.

Los fiscales dijeron que el caos en la aeronave fue por negligencia y falta de capacitación

Una serie de fallas técnicas al parecer abrumaron a la aeronave en medio de una turbulencia. El capitán se había tomado un descanso cuando se presentó la emergencia, el piloto automático no estaba activado y los copilotos sufrieron apuros para manejar la nave.

En sus argumentos finales, la fiscalía determinó que la tragedia fue causada por negligencia e insuficiente capacitación del personal. La compañía, agregó, no cumplió con su obligación contractual de ejercer prudencia, pues no avisó debidamente a la tripulación de incidentes previos y no los entrenó sobre los procedimientos requeridos para ese tipo de situaciones, "en el contexto de insuficiente entrenamiento de pilotos a grandes altitudes… y un procedimiento operacional deficiente”.

Un año antes, Airbus había advertido a los pilotos sobre una posible falla en las lecturas de los velocímetros, conocidos como tubos Pitot, pero los modificó hasta después del accidente.

Un reporte el año pasado que fue parte de la investigación judicial responsabilizó a los pilotos del vuelo 447 de no aplicar los procedimientos correctos, por lo que perdieron el control de la aeronave.

Una asociación de víctimas, AF 447 Solidaridad, rechazó el reporte de 2018, quejándose de que exoneraba a Airbus por completo.