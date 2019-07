Cancelan llegada del crucero Harmony of the Seas a Puerto Rico

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos anunció que la empresa Royal Caribbean canceló la llegada a la Isla del crucero Harmony of the Seas, debido a las manifestaciones que se darán hoy a partir de las 5:00 p.m.

La funcionaria expuso que la llegada del barco a la Isla tenía un impacto económico estimado de $532,000 y traería al Viejo San Juan de 4,000 a 5,000 pasajeros.

“En efecto ellos tienen preocupación sobre los pasajeros independientes que pudieran llegar al Viejo San Juan", expuso Campos en conferencia de prensa. Asimismo, la directora comentó que mañana llegará el crucero Allure of the Seas y su parada en la Isla continúa programada.

Campos indicó que el impacto económico en la Isla de este segundo crucero es de $520,000. "En el día de mañana no deben haber complicaciones", estimó Campos, quien agregó que este crucero está programado por llegar en la mañana. El día de ayer el crucero Empress of the Seas también canceló su llegada a la Isla.

Pedido de renuncia

Para el día de hoy en el Viejo San Juan está programada una manifestación para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, tras el arresto de dos exfuncionarias de Gobierno por fraude y lavado de dinero. Asimismo, al pedido se une la divulgación del chat de Telegram, en el que el primer ejecutivo y otros funcionarios se burlan de múltiples personalidades y toman decisiones de Gobierno.

El Departamento de Hacienda también anunció un horario especial de trabajo. La agencia indicó que cesará operaciones a las 3:30 p.m.

A la marcha se han unido múltiples personalidades del ambiente artístico, como Bad Bunny, Residente, Ricky Martin, entre otros.

