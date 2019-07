Camioneros niegan vayan a paralizar suplido de gasolina

El presidente del Frente Amplio de Camioneros (FAC), Víctor Rodríguez negó el miércoles que haya intención de paralizar el suministro de gasolina en la isla como parte de las manifestaciones que se están dando para exigir la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

“Se utilizan las redes para buscar noticias de gente que quieren engañar al país. Nadie del Frente Amplio de Camioneros, ni nuestro liderato ha dicho que va a parar las estaciones de gasolina en el país. Lo que nosotros hemos dicho es que todo aquel de la matrícula que quiera manifestarse en cualquiera de las marchas que hacen los ciudadanos de Puerto Rico en términos pacíficos, pueden hacerlo sin ningún problema”, dijo Rodríguez en entrevista radial (WKAQ).

“Nosotros no vamos a parar ninguna gasolinera, no vamos a bloquear a nadie en el día de hoy, ni mañana, ni en el futuro”, añadió.

El martes se divulgó información en las redes sociales de que los transportistas pondrían en vigor un voto de Asamblea Permanente, con lo que se paralizaría el suplido de combustible a las estaciones de gasolina. Como consecuencia, ciudadanos acudieron de emergencia a algunas gasolineras para echarle combustible a sus autos.

Rodríguez explicó que el voto de Asamblea Permanente que aprobaron el pasado, 21 de mayo responde a otros reclamos de los transportistas.

“El 21 de mayo aprobamos un Voto de Asamblea permanente pero son problemas que no tienen que ver directamente ni indirectamente con la situación que ha creado el gobernador de Puerto Rico en su gobierno. Son dos cosas diferentes. El voto de Asamblea Permanente es para ponerlo cuando diga el liderato por distintas situaciones que afectan los derechos de los transportistas del país”, sostuvo.

Por su parte, el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Ricardo Román apuntó en la misma emisora que “al momento ninguno de los mayoristas de gasolina nos ha notificado que se va a interrumpir el flujo de despacho para los clientes. La realidad es que hay producto, hay entrega para los detallistas de gasolina para tener disponible para el consumidor y no debe haber ningún tipo de ansiedad con relación al flujo y despacho de gasolina”.

No obstante, Román dijo que a partir de mediodía del martes comenzó un patrón de consumo inusual en su estación de gasolina. “Es producto de esa misma histeria por noticias que no son ciertas. Reitero el consumidor debe estar tranquilo. Hay producto y hay despacho. Las rutas de despacho no se han cancelado”, insistió.