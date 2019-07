Solicitan plan urgente ante cancelaciones de visitas de barcos crucero

El representante por el Partido Popular y portavoz en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, Ángel Matos, urgió el martes a la Compañía de Turismo establecer un plan de comunicación y negociación con las compañías de barcos crucero ante la cancelación y posibles cancelaciones durante “la crisis de gobernanza que atraviesa Puerto Rico”.

"La Compañía de Turismo falló al no ofrecer muelles alternos, como el de Ponce o el Panamericano en San Juan, una vez la empresa Royal Caribbean cancelara la llegada del Empress of the Seas a San Juan con unos 1,800 pasajeros. Este era el único crucero programado para hoy, afectando a taxistas y operadores, así como a las compañías de excursiones y actividades gastronómicas”, manifestó el legislador en comunicación escrita.

Asimismo, Matos informó que para el día de mañana está programada la visita del crucero Harmony of The Seas con sobre 5,000 visitantes.

“La llegada de este crucero coincide con las manifestaciones que se llevarán a cabo en el área del Viejo San Juan ante la caída de esta administración. Puerto Rico no puede darse el lujo de perder el pan de trabajo de miles de puertorriqueños que dependen del turismo", advirtió el Representante del Partido Popular Democrático, quien además informó que para este próximo jueves está programado la llegada de otro barco de gran tamaño, el Allure of the seas con sobre 6,000 pasajeros.

"La Compañía de Turismo tiene que coordinar un plan para no perder estas dos paradas ante el colapso del gobierno. Son miles de visitas, que representan una inyección de millones de dólares para nuestra economía y la Autoridad de Puertos tiene que ofrecer y/o negociar el uso del Puerto de Ponce, mientras se dé la salida del gobernador”, finalizó Matos.