Rubén Sánchez estalla tras expresiones de Jay Fonseca

Tras las expresiones del analista Jay Fonseca, contra varios analistas, periodistas y medios que fueron mencionados en el chat de Telegram en el cual el gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios de Fortaleza, Rubén Sánchez arremetió contra su compañero de labores en WKAQ 580.

Rubén Sánchez comenzó explicando que la empresa Univisión es quien le paga por sus menciones y entrevistas comerciales que realiza durante sus espacios en la emisora WKAQ 580.

Del mismo modo, aseguró en varias ocasiones incluso en su página de Facebook, que las preguntas que realiza al aire a funcionarios del gobierno y otras figuras pasan por su filtro y que nadie le obliga a cuestionar. Esto luego de que en el chat apareciera que le enviaran preguntas por medio de mensajes de texto.

Sánchez fue claro en que muchas personas le envían preguntas sin embargo, él es quien escoge cuáles hacer.

"A los que me escuchan todos los días les voy a decir lo siguiente, yo cobro las menciones que ustedes escuchan, por las integraciones, cada vez que yo salgo de aquí y eso es casi todos los días, yo tengo un 'talent fee', osea que cobro por ello, si yo hago una mención comercial o un 'voice over' cobro por ello, si yo hago una entrevista de tres minutos comercial cobro por ello, aparte del salario que contractualmente acordé con esta compañía Univisión y eso ha sido así desde que yo hago radio",

"No quiero sonar como que gano más que mucha gente, pero yo gano muy bien nunca negocio un contrato porque aquí Univisión lo negocia todo aquí hay un departamento de Ventas y un Departamento de Talentos que van a aire que es este. Univisión me paga a mi todo lo que les mencioné que yo hago, mi salario y los comerciales y esa es la estructura contractual que yo he tenido con esta emisora por 17 años", expresó.

"Habiendo dicho esto, me parecer que esta emisora es pusilánime en cuanto a poner las cosas en orden porque hay que poner las cosas en orden porque se desprestigia a la gente que trabaja aquí que somos todos un grupo de trabajo y se desprestigia la marca y si la gerencia no es capaz de poner orden, pues que reine la anarquía ¿No?", añadió.

"El contrato mío con esta emisora vence en diciembre de este año, se renueva cada dos años si la gerencia d esta emisora ve algún grado de deshonestidad en mi desempeño pueden cancelar en contrato hoy" , indicó.

En el día de ayer, el analista que también tiene un espacio en la emisora radial WKAQ 580, Jay Fonseca, denunció que varios programas de televisión como Jugando Pelota Dura, Univisión y otros medios deben explicaciones al pueblo de Puerto Rico tras ser mencionados en el controversial chat de Telegram.

Aquí sus expresiones completas