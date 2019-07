Rosselló asegura no hay delito en el chat y se niega a publicar análisis legal

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que el chat de Telegram en el que él y otros funcionarios de Gobierno se burlan de varias personalidades y toman decisiones de Gobierno no contiene delitos, sino actos impropios, según un análisis legal que comisionó y que se negó a hacer público.

"Muchas cosas se discutieron en ese chat", dijo Rosselló, quien recalcó en no hay ilegalidad, que son actos impropios. Metro preguntó los nombres de los encargados de quiénes realizaron el análisis legal. Sin embargo, el primer ejecutivo se negó a detallarlos y expuso en la conferencia de prensa que pagó el análisis con sus fondos.

Rosselló expuso que cualquier entidad independiente podría investigar y aseguró que colaboraría con las autoridades.

De igual forma, Rosselló admitió que los pedidos de su renuncia tras el escándalo del chat de Telegram en el que él y otros funcionarios se burlan de personalidades afectan la imagen del país y por lo tanto el turismo, sector económico que ya estaba en recuperación tras el huracán María.

Proceso de residenciación

Sobre la presentación de resoluciones en la Cámara por parte de Representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) para iniciar un proceso de residenciamiento.

"Yo no he cometido acto ilegal y no he cometido acto de corrupción y estoy claro en eso. Yo cometí unos actos impropios", dijo el primer ejecutivo, quien describió el proceso de residenciamiento como uno complejo.

"En ese grupo yo soy la única persona que fue electo por el pueblo de Puerto Rico", recalcó Rosselló en varias ocasiones a preguntas de la prensa sobre porqué no renuncias estaba en el chat de Telegram.

Desde el fin de semana pasado múltiples ciudadanos han solicitado la renuncia de Rosselló con manifestaciones frente a La Fortaleza y El Capitolio.

Les podría interesar: