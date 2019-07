Petición exigiendo la renuncia del gobernador ya cuenta con más de 45 mil firmas

Tras el escándalo de funcionarios del gobierno arrestados y la publicación de un chat de Telegram donde participa el gobernador de Puerto Rico, ciudadanos han exigido la renuncia del primer mandatario a través de una petición en la página change.org

La petición que aparece bajo el nombre de "Pueblo de Puerto Rico" exige la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y ya cuenta con más de 45 mil firmas. Buscan llegar a las 50 mil firmas.

En la página se hace referencia a que el gobernador debe renunciar por los casos de corrupción que se han presentado en la presente administración y muestran indignación por las expresiones vertidas por el primer mandatario a través de un chat de Telegram.

"Exigimos la renuncia del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, por su incompetencia y falta de madurez para gobernar y por los continuos señalamientos de corrupción en las más altas esferas de su gabinete. Es triste levantarse y ver los bochornosos arrestos a funcionarios los cuales se suponían que trabajaran en favor de un pueblo que solo lleva un poco tiempo después de ser abatido por un huracán con resultados devastadores que todos conocemos, Es una mezcla de tristeza e indignación al ver que muchos hermanos boricuas todavía viven bajo un toldo y en condiciones infrahumanas, los cuales muchas veces se van a dormir sin ni siquiera echarse un bocado de comida. Ver en los noticieros a personas a las que el sistema ha olvidado y que tienen una necesidad real de ser o tener algún familiar con una condición la cual amerita una operación o un tratamiento de emergencia el cual no pueden costear y el sistema los obliga a buscar otros medios para conseguir esa ayuda. Da alegría y tristeza a la vez ver que artistas y ciudadanos como Raymond Arrieta hace esas increíbles y maravillosas caminatas, donde dan toda su energía y el todo por el todo a pesar del sol, el dolor de sus pies y el cansancio, para recolectar dinero para el hospital oncológico y contribuir a aliviar ese dolor que pasan nuestros pacientes con esa terrible enfermedad llamada cáncer, mil gracias a Raymond y a su grupo por su compromiso. Todo esto pasando mientras el dinero vuela en manos de una directora de ASES y de tener un nuevo centro comprensivo del cáncer el cual costó varios millones de dólares y no se le está dando uso y en el cual se le está o todavia le están pagando miles a un Director por hacer nada… Y en el cual se despidieron a unos empleados honestos los cuales fueron despedidos al estos denunciar las irregularidades en ese centro. Se despide a un jefe de agencia por este no aceptar sobornos y denunciar una mafia interna, Un país al que se trae a una extranjera la cual no sabe nada de la problemática en nuestro sistema de educación, con un sueldazo y la cual gozaba de su total confianza, mientras acá a usted Sr. gobernador se le hacían varios señalamientos y usted seguía defendiendo lo indefendible. Millones de dólares en contratos cuestionables a amigos y sueldos excesivos a miembros de su gabinete, mientras al pueblo se le dice una vez más que estamos en crisis. Usted Sr. Gobernador cada vez que hay una irregularidad o un nuevo escándalo se hace de la vista larga o viene con su rayado discurso de que van a poner mano dura o a "cortar cabezas" a quienes incurran en actos de corrupción. Es tan bochornoso ver y leer los mensajes de usted y varias personas de su confianza, hacer mofa, insultar, denigrar y de hacer alardes de su poder para manejar las cosas a su antojos para beneficiar su imagen. Basta ya de tantos contratos cuestionables a amigos, basta ya de poner sus intereses primeros antes de la salud y porvenir de un pueblo, basta ya de decir que no sabía nada. Ya es hora de que usted como primera figura de este país de la cara y que acepte todo este desastre que usted ha propiciado y RENUNCIE. Y por el famoso chat donde usted y su grupo insultan, denigran, hacen burlas, de todo tipo, llaman a prominentes personas con palabras impublicables, se burlan de los cadáveres acumulados en Ciencias Forenses, creando noticias falsas, burlándose de las muertes de figuras prominentes, el reírse y burlarse de coger de zánganos al pueblo, por insultar a los periodistas por todo esto y mucho más exigimos su RENUNCIA", lee el mensaje publicado en la petición.

Durante el día de ayer, miles de manifestantes llevaron a cabo protestas frente a Fortaleza exigiendo la salida del gobernador de Puerto Rico. Sin embargo, el primer mandatario ha dicho en varias ocasiones que no dejará su cargo.