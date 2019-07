Operativo de Fortaleza para dar versión de Rosselló sin la prensa

Una fotografía con su equipo “ejecutivo” fue compartida en la mañana de ayer por el gobernador Ricardo Rosselló en su cuenta de Twitter. Se trataba de una imagen como muchas otras que ha publicado a lo largo de su gestión. Sin embargo, ayer mientras en el interior de La Fortaleza se buscaba dar la impresión de normalidad, a las afueras la tempestad seguía estacionada sobre la mansión ejecutiva con más voces que requerían la renuncia del mandatario.

Mientras más puertorriqueños avanzaban la lectura de las 889 páginas del chat de Telegram en el que el gobernador intercambia expresiones machistas, homofóbicas, burlas y desarrollaba estrategias contra opositores y correligionarios junto a un grupo de funcionarios, asesores y cabilderos ajenos a la función pública, Rosselló buscaba aferrarse al cargo.

A pesar de que ha rechazado hablar con la prensa, Rosselló fue a una emisora radial de salsa —al programa Nación Z— a pedir nuevamente disculpas por sus acciones. Allí, Rosselló admitió que su gobierno está golpeado luego de las conversaciones que fueron publicadas y tras los arrestos que llevaron a cabo agencias federales contra exfuncionarios del Gobierno.

El gobernador negó que la salida del exsecretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, fuera una estrategia, y que el mismo funcionario fue quien le pidió salir del Gobierno. Dijo que los participantes del chat no tendrán más contratos con el Gobierno.

Dice no hay violaciones de ley en el chat

Rosselló aseguró que luego de una evaluación con asesores legales no encontró que de las 889 páginas del chat con comunicaciones suyas y un grupo de funcionarios, asesores y cabilderos fuera del Gobierno haya comisión de delitos.

“Se hizo toda la evaluación. Ninguna de esa información era privilegiada”, dijo Rosselló.

A la pregunta directa sobre si el cabildero y exdirector de su campaña política, Elías Sánchez, tuvo acceso a información privilegiada para hacer negocios en el Gobierno, Rosselló respondió en la negativa. Incluso, descartó que cuando su exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, compartió una información que él mismo marcó como confidencial se haya violentado alguna ley. “No, porque él puso confidencial para hacer el punto ahí, se ve en el contenido, de que no deben estar distribuyendo ese material porque era material de trabajo, pero eran cosas que salían ese día. Al igual que el RFP que era una cuestión de cómo comunicar que salían. O sea que sí se hizo la evaluación. Lo cierto es que todas estas cosas en ningún momento… queda claro que no era para dar una ventaja particular en ningún proceso, que era una cuestión de cómo se comunican estas cosas que ya iban a salir las adjudicaciones”, sostuvo Rosselló.

Según dijo Rosselló, hace más de un mes que no habla con Elías Sánchez y descartó la alusión a que para mover algo en su gobierno había que contratar a su exdirector de campaña. Destacó que está tomando medidas de transparencia, como la nueva Ley de Compras y el registro de cabilderos. El gobernador anticipó que se propone presentar medidas para dar visibilidad a los subcontratistas que hacen labores con el Gobierno. Sin embargo, a la pregunta sobre si ese era el modus operandi de Sánchez, dijo desconocer. “No sé quienes son las personas que subcontratan, son un grupo enorme de personas”, afirmó Rosselló.

A otra pregunta directa sobre qué pasará con los contratos de Ramón Rosario y de la esposa de Sánchez, Valerie Rodríguez en el gobierno, está fue la respuesta: “Todos los contratos de las personas que han estado envueltos van a ser rescindidos. Eso es una acción, los que han estado envueltos. Ahora bien, esto, eh, yo creo que eso quedó claro. Entiendo que todas personas, son personas que son amigos, colaboradores, entre otras, pero en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, se ha tomado esta determinación”

Asegura Beatriz lo confrontó

“Mi propia esposa me confrontó, pero luego de hablar con ella, me perdonó”, expresó el primer mandatario.

El primer mandatario también fue cuestionado por las burlas que se revelaron en las conversaciones del chat de Telegram contra las mujeres, las personas obesas y otras figuras.

“Cometí un error, gravísimo que no voy a volver a cometer”, expresó Rosselló.

Ante expresiones vertidas contra diversos medios y periodistas en el chat, el gobernador admitió que su frustración con los medios lo llevó a realizar ciertas expresiones. “Mi perdón también a ellos. No hay secreto de que tengo serias objeciones sobre cómo se manejan las noticias. En esta frustración, que no estoy justificando, se dijeron algunas cosas”, expresó.

Todo “normal”

En La Fortaleza, el subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, dijo que fue un día normal de trabajo. A juicio de Rolón, la controversia del chat no ha sido un obstáculo para continuar la gestión de la administración. Anticipó que “en estos días” el gobernador designará a las personas que ocuparán las vacantes en el Gobierno. Ayer repasaron estatus de varias APP.