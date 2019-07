Cirujano ortopeda pediátrico le exige la renuncia al gobernador

El cirujano ortopeda pediátrico Humberto Guzmán escribió una carta al gobernador Ricardo Rosselló a través de su cuenta de Facebook en medio de las peticiones de renuncia de varios sectores del país por los escándalos de su administración.

En la misiva, el galeno quien le exige la renuncia a Rosselló junto a su equipo de trabajo le expresa a este que "tu mandato de gobernar al país quedo invalidado por tus propias acciones y la voluntad del pueblo cambió. Respeta los deseos del pueblo y preserva tu dignidad".

Además hace un llamado a sus "colegas, a la clase profesional, a la empresa privada, a los incansables trabajadores, a toda la familia puertorriqueña que siente orgullo por nuestra isla, a mantenerse unidos".

Aquí las expresiones de Guzmán a través de red social de Facebook:

Estimado Ricardo Rossello:

Contrario a lo que dicen, no son las mismas personas causando revuelo, somos todos los puertorriqueños que amamos a nuestra patria los que estamos exigiendo tu renuncia. Soy cirujano ortopeda pediátrico, uno de 9 en Puerto Rico, y claro estoy a tus órdenes y de tu familia como médico. Ayer estuve en la manifestación en VSJ y me encontré con gente seria, personas de todas las edades, amigos y otros profesionales que estan consternados por la situación.

Hoy en sala de operaciones pasaron 2 cosas. La primera es que trabajamos con esmero en 2 casos hermosos y con excelentes resultados. Lo segundo, como todo el país ha hecho hoy, te escuchamos hablar y rendimos nuestras opiniones. Es unánime, mi equipo de trabajo, verdaderos profesionales de la salud, nos unimos en este mensaje…

Es inevitable lo que va a ocurrir, tu mandato de gobernar al país quedo invalidado por tus propias acciones y la voluntad del pueblo cambió. Respeta los deseos del pueblo y preserva tu dignidad, pareces estar en negación. Le has faltado el respeto a todos los sectores de este país. Además que sigues hablando de esfuerzos para terminar con la corrupción en un momento donde tus allegados mas cercanos están bajo investigación por asuntos que permitiste. Pretendías encima de todo gobernar un pueblo en su peor momento histórico tomando decisiones basadas en tus agendas políticas y beneficiando a tus amigos. Afortunadamente quedaste desenmascarado.

Exhorto a mis colegas, a la clase profesional, a la empresa privada, a los incansables trabajadores, a toda la familia puertorriqueña que siente orgullo por nuestra isla, a mantenerse unidos. Los exhorto a que hagan escuchar sus voces. En la unión esta la fuerza. No podemos descansar hasta que nuestro país coja el rumbo que necesita. Basta ya de corrupción, basta ya de mentiras y engaños. Si el gobernador no recapacita, si el resto del gobierno no cumple su facultad de hacer lo correcto, no nos queda otra como pueblo que no darles otra alternativa. No se quiten. Viene boricuas, alcen sus voces. Te amo 🇵🇷!!.