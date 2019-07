Casa Blanca se expresa sobre casos de corrupción en Puerto Rico

La Casa Blanca a través de su secretario de prensa, Judd Deere se expresó sobre los arrestos y casos de corrupción que salieron a relucir la semana pasada contra varios exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico.

“Los desafortunados eventos esta pasada semana en #PuertoRico prueban las preocupaciones del Presidente sobre mal manejo, politización y corrupción son válidas. Seguimos comprometidos con la recuperación de PR y proteger a nuestros contribuyentes…”, expresó el portavoz.

BREAKING: Statement from the White House regarding the political crisis in Puerto Rico pic.twitter.com/qIIL0kmsgd

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 16, 2019