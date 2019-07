Rubén Sánchez: "Ni mi madre me dice qué puedo preguntar al aire"

El periodista de WKAQ, Rubén Sánchez, quien fue mencionado en el famoso chat de Telegram donde participaba el gobernador y otros exfuncionarios de Fortaleza aseguró que nunca se ha realizado preguntas en sus entrevistas por mandato de algún alto ejecutivo del gobierno.

"Ni mi madre me dice qué puedo preguntar al aire, todo el mundo me puede sugerir, le agradezco la información a todos, de hecho no cesen de escribirme preguntas, de enviarme información y en la eventualidad cuando me corresponda preguntar si yo entiendo que es útil para beneficio del trabajo que yo hago aquí, lo uso, pero dirigismo a mis interrogatorios jamás", expresó el periodista a través de WKAQ 580.

En el chat de Telegram, uno de los funcionarios hace referencia a que le pasó una pregunta a Rubén Sánchez a través de mensaje de texto para que la hiciera al aire.

"A mi me escribe todo el mundo todos los días y yo lo digo al aire, eso es absolutamente transparente, todo el mundo, todos los días, me escriben legisladores, oficiales del gobierno alcaldes, pero mayoritariamente me escribe la gente", sentenció.

Sánchez fue enfático en que recibe cientos de preguntas a través de mensajes de texto cuando tiene a figuras de la política en su programa, sin embargo, aseguró que es él quien decide al final qué preguntas hace.

"Al final yo pregunto lo que me da la gana", añadió.