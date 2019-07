Según Rosselló, no se violó ninguna ley en el chat con sus amigos

El gobernador, Ricardo Rosselló aseguró que luego de una evaluación con asesores legales no encontró que de las 889 páginas del chat con comunicaciones suyas y un grupo de funcionarios, asesores y cabilderos fuera del gobierno haya comisión de delitos.

“Se hizo toda la evaluación. Ninguna de esa información era privilegiada”, dijo Rosselló en una entrevista radial (Nación Z).

A la pregunta directa sobre si el cabildero y ex director de su campaña política, Elías Sánchez, tuvo acceso a información privilegiada para hacer negocios en el gobierno, Rosselló respondió en la negativa. Incluso descartó que cuando su exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino compartió una información que él mismo marcó como confidencial se haya violentado alguna ley. “No porque él puso confidencial para hacer el punto ahí, se ve en el contenido, de que no deben estar distribuyendo ese material porque era material de trabajo, pero eran cosas que salían ese día. Al igual que el RFP que era una cuestión de cómo comunicar que salían. O sea que sí se hizo la evaluación. Lo cierto es que todas estas cosas en ningún momento… queda claro que no era para dar una ventaja particular en ningún proceso, que era una cuestión de cómo se comunican estas cosas que ya iban a salir las adjudicaciones”, sostuvo Rosselló.

Según dijo Rosselló, hace más de un mes que no habla con Elías Sánchez y descartó la alusión a que para mover algo en su gobierno había que contratar a su ex director de campaña. Destacó que está tomando medidas de transparencia como la nueva Ley de Compras y el registro de cabilderos. El Gobernador anticipó que se propone presentar medidas para dar visibilidad a los subcontratistas que hacen labores con el gobierno. Sin embargo, a la pregunta sobre si ese era el modus operandi de Sánchez, dijo desconocer. “No sé quienes son las personas que subcontratan, son un grupo enorme de personas”, afirmó Rosselló.

A otra pregunta directa sobre qué pasará con los contratos de Ramón Rosario y de la esposa de Sánchez, Valerie Rodríguez en el gobierno, está fue la respuesta: “Todos los contratos de las personas que han estado envueltos van a ser rescindidos. Eso es una acciono, los que han estado envueltos. Ahora bien, esto, eh, yo creo que eso quedó claro, entiendo que todas personas, son personas que son amigos, colaboradores, entre otras, pero en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico se ha tomado esta determinación”.