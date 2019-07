Reaccionan a manifestaciones frente a Fortaleza

En medio de las protestas que exigen la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el subsecretario de la gobernación aseguró que los manifestantes "no representa a la mayoría de los puertorriqueños". Esto a pesar de que diversos sectores del país solicitaron la dimisión del primer ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa atropellada, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, indicó que los participantes de la manifestación lanzaron objetos a la Policía, incluyendo gases lacrimógenos, piedras y adoquines. Aunque no precisó dónde están detenidos, Rolón sostuvo que se realizaron tres arrestos.

"Hasta donde yo sé la violencia no es mecanismo válido para que un señor gobernador acceda a un pedido que no ha sido canalizado ", comentó Rolón aunque no ofreció mayores detalles sobre el mecanismo constitucional.

El funcionario, además, confesó que la entrevista de hoy del gobernador con el programa radial Nación Z se dio bajo "unas condiciones bien particulares". "Simplemente, se hizo valer esas negociaciones que se hizo con la emisora", sostuvo Rolón.

Tras varios minutos, la conferencia finalizó de manera abrupta. Según Escalera iba a atender un fuego en la calle Fortaleza. El funcionario aseguró que no se ha activado a la Guardia Nacional.

Los manifestantes llegaron desde horas de la tarde a pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras la divulgación del chat de Telegram en el que se hicieron expresiones homofóbicos, misóginos.

Tras la revelación completa del contenido, el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín y el exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) Christian Sobrino presentaron sus renuncias al gobernador.

El gobernador, sin embargo, insiste en permanecer en su puesto a pesar de los comentarios que realizó en el chat contra otros políticos y funcionarios y en el que también se revela información privilegiada del gobierno. En el chat también participó el cabildero Elías Sánchez, el dueño de la empresa de publicidad KOI Edwin Miranda, el estratega de comunicaciones Carlos Bermúdez y el exasesor de prensa de Fortaleza Rafael Cerame. Asimismo, Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos; Ricardo Llerandi, secretario de la gobernación; Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos.