‘’Puerto Rico Scandal’’: Rosselló suena en medios estadounidenses

La figura del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha llegado hasta las coberturas de medios estadounidenses tras la revelación de las 889 páginas del chat de Telegram.

Bajo el nombre ''Puerto Rico Scandal'', la cadena CBS presentó una cobertura especial desde la isla con el corresponsal David Begnaud, cuyo nombre también aparece entre las conversaciones del chat como motivo de crítica por su trabajo periodístico.

Our coverage from Puerto Rico continues throughout the day – our next report airs tonight on the @CBSEveningNews with @NorahODonnell

On a side note, Old San Juan is stunning – one of my favorite places. pic.twitter.com/vWFpqMNnpO — David Begnaud (@DavidBegnaud) July 15, 2019

Asimismo, en el reportaje de 4:00 minutos CBS destaca los comentarios homofóbicos, sexistas y violentos por los miembros del chat. Especialmente la expresión de Christian Sobrino: ''I'm dying to shoot her up'' (en referencia a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz).

Las páginas del chat fueron dadas a conocer este fin de semana por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Puerto Rico's governor faces new calls to resign over leaked conversations that reveal his role in a profane, sexist & homophobic group chat. Two top officials stepped down this weekend after the leak.@DavidBegnaud is among the people targeted in the chat: pic.twitter.com/ARdHEGM5eN — CBS This Morning (@CBSThisMorning) July 15, 2019

Por otro lado, el programa Café CNN preparó una encuesta sobre si debería o no renunciar Rosselló.