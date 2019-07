Pedro Rosselló discute con ciudadana por chat de su hijo

El exgobernador Pedro Rosselló discutió hoy con una ciudadana, quien le cuestionó por los actos de su hijo, el gobernador Ricardo Rosselló tras el escándalo de Telegram y de corrupción en su gabinete.

Rosselló quien llegó hoy a la isla procedente de Washington, fue confrontado por una fémina quien compartió en las redes sociales el video, que luego fue borrado, pero que muestra el momento en que esta le cuestiona sobre las expresiones de su hijo en una conversación comprometedora donde lanza insultos contra la mujer, las personas de escasos recursos, evidencia ataques contra sus contrincantes, entre otros asuntos.

"Hazme un favor, no quiero que me grabe ni que me tome fotografía, eso es una falta de respeto", dice Rosselló.

"Yo tengo aquí una gestión de privacidad", añadió.

Mientras la joven le pregunta: ¿"Me puede decir que van a hacer por el paso"?

"Vamos a hacer lo que sea”, responde Rosselló. Al tiempo en que le dice a la joven que hace presunciones que no son correctas".

En el video se escucha al exgobernador defendiendo las expresiones que su hijo realizó en el chat al indicar que fue en un momento privado.