Ferdinand Pérez le contesta a Jay Fonseca

El conductor del programa Jugando Pelota Dura Ferdinand Pérez le contestó hoy al analista político Jay Fonseca por alegaciones del chat Telegram.

Y es que ante las expresiones que hiciera Fonseca sobre la producción del programa de Univisión de coordinar entrevistas pagadas para favorecer al gobernador y su gobierno, Pérez aseguró que “el gobernador vino una vez a este programa, el primer día, y llevamos casi dos años invitándole casi todas las semanas para que venga y no ha querido volver".

Según Pérez "porque aquí no le hacemos el juego a nadie" .

Por su parte, el periodista Alex Delgado mencionó a esto que "parte del chat indica que no traigan invitados aquí porque no seguimos la línea que ellos quieren".

“Se nos hace bien muy difícil traer a los funcionarios efectos y a los miembros del gobierno. Muy pocos deciden venir, ¿por qué? porque casi ninguno se atreve sentarse en esa banca a contestar las preguntas de este batallón de gente que como ya dijeron todos no hay regla, no hay agendas, todo el mundo pregunta con el conocimiento que tienen, esto es Jugando Pelota Dura, Jay", indicó Pérez en un espacio del programa junto a los miembros del panel.

Asimismo, los demás miembros del panel del programa de análisis político negaron que se cambien preguntas y que la producción les diga lo que deben hacer.

El abogado Leo Aldridge sostuvo que "nunca me han dicho qué decir, nunca me han dicho que me calle, que le baje dos… Jay tienes que tener cuidao con el ego".

A esto Fonseca reaccionó inmediatamente a través de sus redes sociales y retó a Pérez a contestar su llamada para hacerle una pregunta al aire y que este se la conteste.

“Estoy tratando de conseguir a Ferdinand Pérez a ver si él quiere que yo vaya al aire y diga al aire lo que yo sé que él hace", manifestó el analista político.

"Ferdinand está diciendo en estos momentos hablaste de mí, que yo no tengo nada que decir, que tú y tu programa son gente seria. Yo quiero que me conteste al aire una pregunta que yo quiero hacer así de simple a ver si es verdad o no es verdad. Ahora mismo estoy esperando su llamada lo estoy llamando de mi celular pero no contesta. Lo reto a contestar una llamada", reiteró en un Facebook Live.