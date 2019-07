Ricardo Rosselló afirma que no renunciará

En un comunicado de la Fortaleza, Ricardo Rosselló reafirmó que no renunciará a su cargo y que hoy se estuvo reuniendo con miembros de su gabinete.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, dijo en su comunicación.

“He sostenido reuniones de evaluación de funcionarios de gobierno así como conversaciones con otros que se agregarán al equipo. Me encuentro realizando una evaluación profunda que permitirá que se cumplan los objetivos de gobernanza, obra pública y servicios a nuestro pueblo”, agregó el gobernador.

Tras la revelación de las 889 páginas del chat, que contienen comentarios sexistas, homofóbicos e información confidencial del gobierno, diversos grupos ciudadanos han solicitado la renuncia del primer mandatario. Los líderes del Partido Nuevo Progresista también le retiraron la confianza en el día de ayer.

Christian Sobrino, exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal, Carlos Bermudez, asesor en comunicación, Edwin Miranda, dueño de la agencia KOI, Luis Rivera Marín, Exsecretario de Estado, Ricardo Llerandi, secretario de la gobernación, Rafael Cerame, exasesor de prensa, Anthony Maceira, secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario, exsecretario de asuntos públicos, Raul Maldonado, exsecretario de Hacienda, Alfonso Orona, esasesor legal de la Fortaleza y el cabildero de empresas privadas Elías Sánchez.