Gobernador asiste a culto de Iglesia El Calvario

Durante el momento más álgido de su administración, el gobernador Ricardo Rosselló visitó la iglesia El Calvario, en San Juan, donde pidió perdón nuevamente por participar de una conversación en Telegram en la que denigró –junto a asesores y contratistas– a varios sectores de la sociedad puertorriqueña.

En la actividad, que fue transmitida a través de redes sociales, cientos de feligreses oraron por el primer ejecutivo, mientras él pidió perdón nuevamente.

“Gracias por abrirme las puertas, mis primeras palabras son de perdón, reconozco que he cometido errores. Mi compromiso ha sido buscar reflexión y sabiduría del Todo Poderoso”, aseveró el primer ejecutivo, rodeado de varias personas que participaban del servicio religioso.

“Ante este proceso, mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a hacerlo. En segundo lugar, haciendo esa misma reflexión, el compromiso de seguir trabajando y redoblar esfuerzos para que Puerto Rico eche adelante, me humillo ante el Todo Poderoso ante falta que he cometido” , agregó.

Tras la revelación de las 889 páginas del chat, que contienen comentarios sexistas, homofóbicos e información confidencial del gobierno, diversos grupos ciudadanos han solicitado la renuncia del primer mandatario. Los líderes del Partido Nuevo Progresista también le retiraron la confianza en el día de ayer.

Rosselló, quien tomó el micrófono y se ubicó en el altar de la iglesia, agradeció la “apertura” de los miembros del Calvario AD. El mandatario comparó su situación con un “huracán.

“Cuando pasamos por los huracanes, cuando pasamos por los huracanes figurativos y reales, que siempre nos da dirección, siempre me da paz, siempre me da calma y tiene una solución para nuestro pueblo”, dijo.

La reverenda Vivian Pérez, quien dirigía el culto, llenó de elogios al gobernador.

“Sabemos q es un hombre trabajador incansable, lo hemos visto. Todos somos pecadores. Mi opinión como pastora, los pecados, los errores de los hombres, si Dios no nos descalifica, nosotros debemos dar oportunidades, todo el q ha tenido una oportunidad en Dios sabe que esas oportunidades se aprecian bien", indicó Pérez.

“Somos un pueblo que sabe perfectamente el poder de la confesión y el poder del perdón", añadió.

Pese a su aparición pública en la iglesia, el gobernador no ha dado expresiones directas al pueblo, ni ha contestado preguntas de la prensa, que esperan en Fortaleza desde ayer.

Ningún otro funcionario de su administración responde pedidos de entrevista u ofrece conferencias de prensa.

Del chat participaron 12 hombres, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló. Los integrantes eran:

Christian Sobrino, exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal, Carlos Bermudez, asesor en comunicación, Edwin Miranda, dueño de la agencia KOI, Luis Rivera Marín, Exsecretario de Estado, Ricardo Llerandi, secretario de la gobernación, Rafael Cerame, exasesor de prensa, Anthony Maceira, secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario, exsecretario de asuntos públicos, Raul Maldonado, exsecretario de Hacienda, Alfonso Orona, esasesor legal de la Fortaleza y el cabildero de empresas privadas Elías Sánchez.

