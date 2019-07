Dos canes libran a su dueña de ser atacada sexualmente durante paseo

Un mujer casi se libra de un ataque horroroso por parte de un extraño, en Australia, gracias a sus dos pequeños perros, Louie y RuPaul.

La mujer, quien aún no ha revelado su nombre, dijo que se disponía a caminar con sus mascotas en el cementerio de Williamstown, alrededor de las 8:30 p.m., según declaraciones de la policía de Victoria, en Australia, cuando un hombre se acerco a ella desde atrás, la empujó hacia el suelo e intento remover sus pantalones.

En este punto RuPaul y Louie, un Shih Tzu rescatado y un Terrier, respectivamente, corrieron a su defensa, según se desprende de un reporte.

Meet Louie and Rupaul. These little champions saved their owner from a sexual predator. She was walking through Williamstown cemetery when a man pushed her to the ground and pulled her pants down…. before these two pooches attacked him. More @7NewsMelbourne pic.twitter.com/1IXPNaVw2m

— Cassie Zervos (@cassiezervos) July 9, 2019