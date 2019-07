Convocan a motociclistas a unirse a corrida en Santurce para pedir renuncia del gobernador

El Rey Charlie, conocido por coordinar corridas en las que participan cientos de motociclistas y conductores de vehículos todoterreno, convocó este domingo a sus seguidores a reunirse para realizar una corrida en Cantera, en Santurce, hacia Fortaleza

El evento comenzaría a las 9:00 p.m. en Santurce.

"Viene todos el mundo para Cantera a las 9:00 p.m. Vamos para encima. No se puede dejar para después. Ricky ahora vas a sentir la verdadera presión del pueblo. No vamos a parar hasta que renuncies", lee la convocatoria que publicó en sus redes sociales.

La corrida ocurriría de forma simultánea a la que llevan a cabo un grupo de manifestantes a las afueras de la Fortaleza y donde un grupo de agentes lanzó gas pimienta en medio de un encontronazo a las afueras de Fortaleza, en el área de La Rogativa, tras abrir los portones para que salieran vehículos oficiales.

Mientras, en un comunicado de la Fortaleza, Ricardo Rosselló reafirmó en la tarde del domingo que no renunciará a su cargo y que hoy se estuvo reuniendo con miembros de su gabinete.

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, dijo en su comunicación.