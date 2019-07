Jenniffer González pide a Rosselló que no aspire a la reelección

En medio del escándalo que sacudió a la Fortaleza al destaparse el sábado alrededor de 880 páginas del chat en la aplicación Telegram, en el que insultan a varios funcionarios, políticos y periodistas, la comisionada residente en Washignton, Jenniffer González Colón, manifestó que el gobernador Ricardo Rosselló no puede ser candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para las próximas elecciones generales y exigió la renuncia de todos los funcionarios del gobierno involucrados en el chat de Telegram.

“Creo que el Gobernador no debe ser el candidato para la Gobernación por nuestro partido. Aquí hay que tomar acciones directas porque yo siento vergüenza ante todo lo que se esta diciendo en estas comunicaciones privadas. Yo fui una de las primeras en endosar la candidatura del señor Gobernador porque creí en su capacidad, creí en su compromiso, creí en su carácter”, expuso.

“Lamentablemente en la divulgación de las comunicaciones o textos nos han demostrado otra cara, nos han demostrado la participación de asesores que nada ayudaron al Gobernador. De asesores que dañaron el gobierno de Puerto Rico. Ninguno de ellos debe permanecer en ningún cargo público”, añadió a la vez que dejó claro que, aunque las disculpas son un primer paso, "estas deben ir acompañadas de acciones", por lo que le hizo un llamado al primer mandatario a reflexionar en torno a su posición actual como gobernador y a la labor que realizan los miembros de conforman su equipo de trabajo.

De otro lado, condenó las burlas hechas por Rosselló y sus allegados, incluyendo miembros de su Gabinete.“Yo creo que esas disculpas deben ir más allá. Debe llamar a las personas a las que se refirió para de esta manera hacer (dar) unas disculpas personales. Cuando hay ese ánimo de reflexión, debe ser hacia la persona a la que se falló”, dijo la comisionada residente a su llegada a La Fortaleza, para reunirse con el gobernador. “Yo creo que se debe revaluar a todo el personal que asiste al gobernador y que estuvieron con él en ese chat. Yo creo que 'se cae de la mata"".

“Aquí no puede haber espacio, ni en el Ejecutivo ni en el sector privado, para mofa. Para hablar ni hacer comentarios peyorativos ni de mujeres, ni de personas que tengan otra orientación sexual, ni de personas obesas, ni de maestros, ni de funcionarios ni de nadie. Bromas que no tolero para mí tampoco pueden ser toleradas para ningún ciudadano, sea popular, independentista o sea estadolibrista”, sentenció González Colón.

De igual forma, planteó que tanto los recientes arrestos federales por corrupción como la divulgación del polémico chat afecta sus gestiones en el Congreso en la búsqueda de nuevos fondos para el país.

La funcionaria también dijo, en rueda de prensa del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que recomendó al Gobernador el nombramiento de un zar contra la corrupción en Puerto Rico, auditoria de las agencias del Gobierno que manejan fondos federales, revisen las personas que dirigen estas dependencias de Gobierno, revisen contratos para manejo de fondos federales, que se prohíba intervención de personas que no ejercen funciones públicas.

Quebrantada la confianza con Carlos Bermudez

Sobre qué acción tomará con el publicista Carlos Bermúdez Urbina, quien también formaba parte del chat como asesor del gobernador, González Colón manifestó que "en su momento" lo hará, así como reevaluará a todo su personal.

Y aunque la comisionada residente expresó no haber visto el documento donde se exponen las conversaciones que allí se dieron [en el chat], hizo hincapié en que reaccionará "con la misma energía y el mismo rechazo", por lo que afirma que "las disculpas deben ser personales, no a quien se sienta ofendido, y uno no se disculpa por un texto".

Bermúdez Urbina pidió perdón "a cualquier persona que pudo haber ofendido" a través de sus redes sociales.